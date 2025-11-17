به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید خرّمی در جلسه شورای اداری فرمانداری شهرستان رشت از لایروبی ۱۲۰ هکتار از آب‌بندان‌های این شهرستان در سال جاری خبر داد.

وی با تأکید بر نقش حیاتی آب‌بندان‌ها در مدیریت منابع آبی و تأمین آب کشاورزی، افزود: گیلان حدود ۹ هزار هکتار آب‌بندان قابل استفاده دارد که هزار و ۸۰۰ هکتار آن در شهرستان رشت قرار دارد و امسال ۱۲۰ هکتار آن لایروبی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: با لایروبی آب بندان‌ها و افزایش عمق آن‌ها، ظرفیت بهره‌برداری از این مخازن طبیعی تا ۳ متر افزایش می‌یابد و می‌تواند آب زراعی بیش از ۳۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان را تامین کند.

وحید خرمی از برنامه‌ریزی برای لایروبی هزار هکتار از آب‌بندان‌های دارای اولویت گیلان بر اساس ماده ۴۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و از طریق روش‌های نوین مالی خبر داد و افزود: از این مقدار آب بندان تاکنون ۵۰۰ هکتار لایروبی شده و بقیه آب بندان‌ها هم به تدریج و تا قبل از شروع سال زراعی جدید در استان لایروبی خواهند شد.