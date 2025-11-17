مستند «اقیانوس» از شبکه چهار سیما، تغذیه اصولی برای کنترل دیابت زیر ذره‌بین «دکتر سلام» و مستند «۱۸:۲۱ به وقت قدس»؛ مستندی از دل مقاومت از قاب شبکه دو سیما روانه آنتن پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آخرین اثر یوید اتنبرو، مستند ساز و پژوهشگر شهیر حیات وحش و محیط زیست، با عنوان «اقیانوس» از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

در آستانه ۹۹ سالگیِ دیوید اتنبرو، مستند ساز و پژوهشگر شهیر حیات وحش و محیط زیست، آخرین اثر او با عنوان «اقیانوس» با دیوید اتنبرو» که به عنوان مهیج‌ترین و مهم‌ترین مستند زندگی‌اش معرفی می‌شود، از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

این مستند به بررسی دقیق و جامع اقیانوس‌ها به عنوان زیربنای حیات می‌پردازد و با پیام‌های هشدار دهنده‌ای درباره بحران‌های زیست‌محیطی اقیانوس‌ها، تأکید می‌کند که زمان برای مداخله و نجات اکوسیستم‌های دریایی رو به پایان است.

«اقیانوس» که امتیاز هشت و نیم از ۱۰ را از سایت تخصصی IMDB دریافت کرده در ۲ قسمت و در قالب برنامه «چهار سوی علم»، در روز‌های ۲۸ و ۲۹ آبان، ساعت ۱۶ پخش و روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ صبح تکرار خواهد شد.

برنامه «چهارسوی علم» روز‌های یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام»

در برنامه امروز «دکتر سلام»، توصیه‌های علمی درباره تغذیه مناسب مبتلایان به دیابت با حضور استاد برجسته علوم تغذیه بررسی می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه با حضور دکتر مهدی شادنو‌ش، متخصص علوم تغذیه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به موضوع تغذیه مناسب مبتلایان به دیابت می‌پردازد.

دکتر شادنو‌ش در این برنامه درباره اصول تغذیه سالم، برنامه غذایی مناسب بیماران دیابتی، و نقش اصلاح سبک زندگی در کنترل بهتر قند خون توضیح می‌دهد و نکات عملی و علمی برای بیماران و خانواده‌ها ارائه خواهد کرد.

برنامه «دکتر سلام» با اجرای دکتر طهماسبی، امروز ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

مستند «۱۸:۲۱ به وقت قدس»

مستند «۱۸:۲۱ به وقت قدس» از تولیدات اداره‌کل تأمین برنامه خارجی سازمان صدا و سیما، سه‌شنبه ۲۷ آبان ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

این مستند روایتی است دقیق و تکان‌دهنده از ساعات و روز‌های پایانی حیات و جزئیات شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان؛ روایتی که از زبان دوستان، همراهان و نزدیکان او بازگو می‌شود و تصویری تازه و کمتر شنیده‌شده از واپسین لحظات زندگی این فرمانده مقاومت ارائه می‌دهد.

«۱۸:۲۱ به وقت قدس» تلاشی است برای بازخوانی حقیقت، از زاویه نگاه کسانی که در صحنه بوده‌اند و آن لحظات را با تمام عمق و دردش لمس کرده‌اند.