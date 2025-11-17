بیش از ۷۰۰ نوزاد در در دو سال و نیم گذشته با مشاوره‌های مراکز مبارزه باسقط جنین نفس استان گلستان به دنیا آمده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مسئول مرکز نفس استان گلستان گفت:در دو سال و نیم مدت فعالیت مراکز نفس استان گلستان تا کنون هزار و ۱۰۰ جنین از مرگ و سقط حتمی نجات یافته و ۷۰۰ نفر به دنیا آمده‌اند.

حسینعلی اسلانی افزود: ۷۰ مشاور متخصص در ۸ مرکز نفس استان گلستان مشغول مشاوره به خانواده‌ها هستند و قرار است دو مرکز دیگر در استان فعال شود.

وی گفت: ۵۰۰ سفیر نفس در استان گلستان فعالیت می‌کنند و قرار است این آمار تا سال آینده به ۴۰۰۰ مشاور افزایش یابد.