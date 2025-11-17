پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) از اسقاط بیش از ۱۴۱ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال تا کنون خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرشاد مقیمی در بازدید از یکی از مراکز اسقاط خودرو با ابراز خرسندی از ورود تاکسیهای برقی به خیابانهای شهرهای بزرگ کشور گفت: در طرح جایگزینی، تفاهمنامه ۹۶ هزار دستگاه خودرو را داشتیم که ۶ هزار دستگاه آن برقی است و امیدواریم اجرای این اقدامات، به افزایش رفاه و سطح رضایت مردم منجر شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۱۴۱ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است؛ افزود: در مجموع در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعداد خودروهای اسقاط شده از مرز ۵۰۰ هزار دستگاه عبور کرده است.
براساس این گزارش؛ مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در بازدید از مرکز اسقاط خودرو در تهران از نزدیک با متقاضیان گفتوگو کرد.