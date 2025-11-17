به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرشاد مقیمی در بازدید از یکی از مراکز اسقاط خودرو با ابراز خرسندی از ورود تاکسی‌های برقی به خیابان‌های شهر‌های بزرگ کشور گفت: در طرح جایگزینی، تفاهم‌نامه ۹۶ هزار دستگاه خودرو را داشتیم که ۶ هزار دستگاه آن برقی است و امیدواریم اجرای این اقدامات، به افزایش رفاه و سطح رضایت مردم منجر شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود <div id="video-display-embed-code_55523330"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5628805/55523330?width=600&height=350"></script></div>

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۱۴۱ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است؛ افزود: در مجموع در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعداد خودروهای اسقاط شده از مرز ۵۰۰ هزار دستگاه عبور کرده است.



براساس این گزارش؛ مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در بازدید از مرکز اسقاط خودرو در تهران از نزدیک با متقاضیان گفت‌و‌گو کرد.