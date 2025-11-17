به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: شهرستان‌های خوسف، سربیشه و قاین بیشترین سطح گلخانه را به خود اختصاص دادند.

سرچاهی افزود: بیشترین تولیدات در هفت ماهه گذشته گوجه فرنگی، فلفل بوده است

به گفته وی براساس برنامه استراتژیک تدوین شده برای بخش کشاورزی برای مقابله با بحران کم آبی در استان توسعه هزار هکتاری سطح گلخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۷، هدف گذاری شده است که ۲۵۰ هکتار مربوط به تکمیل شهرک‌های گلخانه‌ای در سطح استان و ۷۵۰ هکتار احداث گلخانه در اراضی شخصی بهره برداران خواهد بود.

سرچاهی افزود: در این رابطه کارگروه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای تشکیل و مقرر شد ستاد‌های توسعه گلخانه در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداران تشکیل و نسبت به شناسایی ظرفیت‌های بالقوه شهرستان و همچنین چالش‌های پیش رو در توسعه گلخانه‌ها اقدام کنند.

به گفته وی مهمترین موانع برای توسعه گلخانه‌ها در اراضی شهرک‌های گلخانه‌ای موضوع عدم تامین آب است و همچنین محدودیت منابع تسهیلاتی کم بهره نیز از چالش‌های مهم پیش رو است.

سرپرست معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: توجه به گلخانه‌های کوچک مقیاس در محدوده روستا‌ها، شهر‌ها و مناطق مسکونی به عنوان پیشران تولید و اشتغال در بستر روستا‌ها با بهره گیری از امکانات موجود بویژه منابع آبی با کیفیت قنوات مورد تاکید ویژه قرار دارد.