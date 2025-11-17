رئیس کل دادگستری زنجان به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۵۸ نفر از مراجعه‌کنندگان پرداخت و جهت رفع مشکلات آن‌ها دستورات مقتضی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت الاسلام علی فرجی برحق ،این دیدار‌ها را یکی از تکالیف مهم و اساسی دادگستری‌ها در جهت تکریم مراجعین برشمرد و گفت: ارتباط چهره به چهره با مراجعین دستگاه قضایی به دو شکل، در روز‌های یک شنبه به صورت ثابت، حضور هفتگی در مساجد و مجامع عمومی در مناسبت‌های خاص، انجام می‌شود

وی افزود: دیدار‌های مردمی که در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه و در سراسر استان برگزار می‌شود، نقش موثری در رفع مشکلات حقوقی و قضایی اصحاب پرونده دارد.

گفتنی است در این دیدارها چهره به چهره موضوعاتی از قبیل دستور تسریع در رسیدگی ها ،اعمال ۴۷۷،مساعدت در اجرای احکام و آزادی زندانیان از مقام عالی قضایی استان زنجان مطرح و درخواست شد .