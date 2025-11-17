پخش زنده
با راه اندازی نخستین پارکینگ خودروهای سنگین شهرستان بافق، محدودیتها و ضوابط تازهای برای تردد و پارک ناوگان سنگین در محدوده شهری تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با بهرهبرداری از پارکینگ «شهر آفتاب» ویژه خودروهای سنگین در بافق، شورای ترافیک شهرستان با هدف ساماندهی عبور و مرور کامیونها، تصمیمات جدیدی درخصوص تردد و پارک این خودروها در سطح شهر اتخاذ کرد.
معاون امور عمرانی فرمانداری بافق در نشست شورای ترافیک گفت: نخستین پارکینگ خودروهای سنگین شهرستان با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی شده و این اقدام زمینه لازم برای اجرای محدودیتهای مؤثر ترافیکی را فراهم کرده است.
پورامینی افزود: سالها شهروندان خواستار ساماندهی تردد کامیونها و کاهش مزاحمتهای آنها در بافت شهری بودند و اکنون با افتتاح این پارکینگ، شرایط برای بهبود نظم ترافیکی مهیا شده است.
او با اشاره به تصویب دو محدوده جدید ترافیکی برای ناوگان سنگین توضیح داد: محدوده نخست، «محدوده پارک ممنوع» است که در آن تردد خودروهای سنگین آزاد، اما پارک آنها ممنوع خواهد بود. این محدوده از میدان غدیر تا میدان چغارت و نیز از کنارگذر شمالی تا بلوار آیتالله میرغنیزاده را دربر میگیرد.
پورامینی ادامه داد: محدوده دوم، «محدوده تردد و پارک با مجوز» است که در آن انجام هرگونه فعالیت درونشهری تنها با دریافت مجوز از سازمان حملونقل شهرداری امکانپذیر خواهد بود. طبق ضوابط تعیینشده، تردد در این محدوده تا ساعت ۱۲ ظهر مجاز است، از ساعت ۱۲ تا ۱۴ به دلیل تردد دانشآموزان ممنوع میشود و دوباره از ساعت ۱۴ تا ۱۶ امکان تردد وجود خواهد داشت.
معاون امور عمرانی فرمانداری بافق درباره نحوه برخورد با تخلفات نیز گفت: روند برخورد با رانندگان متخلف بهصورت مرحلهای شامل جریمه اول، جریمه دوم، اخطار، اعمال محدودیت در تحویل بار و کارت سوخت و در نهایت فک پلاک فیزیکی با دستور مقام قضایی خواهد بود.
وی همچنین از توسعه نظارت هوشمند در اجرای این طرح خبر داد و افزود: هماکنون ۶۸ دوربین فعال در سطح شهر بافق وجود دارد که با نصب دوربینهای جدید و دوربینهای کنترل سرعت، امکان رصد دقیقتر تردد فراهم خواهد شد.
پورامینی اظهار امیدواری کرد که اجرای این طرح موجب کاهش مزاحمتهای ترافیکی در مناطق مسکونی و ارتقای نظم، ایمنی و آرامش در معابر شهری بافق شود.