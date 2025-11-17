پخش زنده
فرمانده انتظامی بندرانزلی از کشف یک محموله خوراکی قاچاق شامل نوشیدنیهای انرژی زا، مواد غذایی و شکلات خارجی به ارزش بیش از ۸۰ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهابزاده گفت: ماموران کلانتری ۱۴ هنگام کنترل خودروهای عبوری در محدوده منطقه آزاد انزلی، مقادیری نوشیدنی انرژی زا، مواد غذایی و شکلات خارجی قاچاق را از یک خودروی پراید کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کردند، افزود: راننده این خودروی سواری به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ وهاب زاده از شهروندان خواست هر گونه فعالیت مجرمانه، به ویژه قاچاق کالا و حمل آن را در جادههای شهرستان، به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.