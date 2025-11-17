به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فاطمه شکری مدیر مدرسه علمیه تخصصی فاطمه‌الزهرا خواهران سمنان در این مراسم با اشاره به ۲۴ آبان ماه ۱۳۶۰ روز درگذشت این عالم برجسته افزود: این روز به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام گذاری و به تقویم جمهوری اسلامی ایران اضافه‌شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در مراسم بزرگداشت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در دامغان همبه شخصیت والای وی اشاره کرد و گفت: علامه طباطبایی اسطوره دانش ومعنویت و مفسر قران کریم و حکیم بزرگ بود و شاگردان زیادی را تربیت کرد.

آیت الله سید محمد غروی تفسیر المیزان را از مهمترین آثار علامه طباطبایی عنوان کرد و گفت: جایگاه علمی ، عرفانی، اخلاقی و فلسفی این مفسر و فیلسوف بزرگ تحول عظیمی در حوزه علمیه قم و احیای اندیشه اسلامی معاصر بوجود آورد.