مراسم بزرگداشت عالم جلیل القدر علامه طباطبایی همزمان با سالروز رحلتش در سمنان و دامغان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فاطمه شکری مدیر مدرسه علمیه تخصصی فاطمهالزهرا خواهران سمنان در این مراسم با اشاره به ۲۴ آبان ماه ۱۳۶۰ روز درگذشت این عالم برجسته افزود: این روز به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نام گذاری و به تقویم جمهوری اسلامی ایران اضافهشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در مراسم بزرگداشت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در دامغان همبه شخصیت والای وی اشاره کرد و گفت: علامه طباطبایی اسطوره دانش ومعنویت و مفسر قران کریم و حکیم بزرگ بود و شاگردان زیادی را تربیت کرد.
آیت الله سید محمد غروی تفسیر المیزان را از مهمترین آثار علامه طباطبایی عنوان کرد و گفت: جایگاه علمی ، عرفانی، اخلاقی و فلسفی این مفسر و فیلسوف بزرگ تحول عظیمی در حوزه علمیه قم و احیای اندیشه اسلامی معاصر بوجود آورد.