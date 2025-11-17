به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: این اقدام در پی تعطیل شدن بخش دیالیز بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تایباد و با هدف افزایش سطح خدمات درمانی به بیماران دیالیزی منطقه، انجام گرفت.

حسین جمشیدی افزود: هم اینک تعداد تخت و دستگاه‌های دیالیز این مرکز از ۱۲ به ۱۵ دستگاه افزایش یافته است و به کادر درمان هم که پیش از این، سه نفر بودند، پنج نیروی متخصص دیگر افزوده شد.

او اظهار کرد: ۸۲ بیمار دیالیزی تایباد از این پس خدمات درمانی مورد نیاز خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند.

جمشیدی گفت: خدمات درمانی ۱۰۰ درصد رایگان، میان وعده، غذای گرم و وسیله ایاب و ذهاب از خدمات مرکز درمانی بخش خصوصی دیالیز تایباد به بیماران است.

به گفته وی، امسال و همزمان با دهه کرامت، مرکز خصوصی جامع همودیالیز این شهرستان با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت رسمی فعالیت‌های درمانی خود را آغاز کرد و امکانات و تجهیزات درمانی این بخش متناسب با نیاز‌های بیماران کلیوی فراهم شده است.

فرماندار تایباد افزود: ماهانه افزون بر ۱۲ میلیارد ریال توسط بیمه سلامت تایباد برای ارائه خدمات درمانی ۳۰ بیمار دیالیزی به بخش خصوصی پرداخت می‌شود.

جمشیدی اضافه کرد: پوشش کامل بیماران دیالیزی تایباد و ارائه خدمات بخش خصوصی به آنها، از دیروز، یکشنبه، همزمان با تعطیل شدن بخش دیالیز بیمارستان این شهر، انجام می‌شود.

مرکز جامع همودیالیز تایباد قابلیت ارائه خدمات همودیالیز استاندار (HD) و همودیافیلتراسیون (HDF) را دارد که به‌عنوان روش‌های به روز در حذف مواد زائد خون، کاهش افت فشارخون و خستگی محسوب می‌شود.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از دو بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.