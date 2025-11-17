پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در احکام جداگانهای منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در احکام جداگانهای «رامین حاتمی» را بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، «فرخ علیخانی» را بهعنوان مدیر برنامهریزی تلفیقی این شرکت و «مرتضی فولادی» را بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.
حکم «رامین حاتمی» به این شرح است:
«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب میشوید. با توجه به اهمیت و نقش آن شرکت در تأمین بخش عمده اصلی نفت و گاز کشور و فرآوردههای مربوطه، ضرورت دارد تمام تلاش خود را در انجام وظایف و مأموریتهای محوله، توسعه و راهبری شرکت وفق اساسنامه، برنامه مصوب سالیانه و پنج ساله با لحاظ نمودن اولویتهای زیر بهکار گیرید و بهصورت مستمر به اینجانب گزارش نمایید:
ـ ارتقای توان توسعهای و عملیاتی شرکت و هدایت و نظارت حرفهای بر عملکرد شرکتهای تابع
ـ جبران افت ظرفیت تولید نفت با اجرای طرحها و پروژههای اولویتدار و نیمهتمام توسعه و نگهداشت تولید
ـ اجرای مجدانه طرحهای مصوب ازدیاد برداشت و تزریق گاز بهمنظور صیانت از مخازن
ـ اجرای بهموقع طرحهای نوسازی و تعمیرات بهینه تأسیسات و تجهیزات ثابت و دوار
ـ بهبود و سالمسازی فرآیندهای امور جاری و تصمیمگیری سریع و شفاف برای تحقق صحیح و بهموقع مأموریتهای محوله
ـ جذب و بهکارگیری نیروهای مؤمن، شایسته و بااستعداد و استفاده از مدیران انقلابی توانمند، متخصص و فسادستیز
ـ تقویت توانمندیهای تخصصی، مدیریتی، مهارتی و ارتقای اخلاق حرفهای در همه سطوح سازمان
ـ اولویتبندی طرحهای توسعهای با نگاه افزایش تولید در کل حوزه فعالیت آن شرکت
ـ حمایت ویژه از ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و تجاریسازی فناوری توسط سازندگان ایرانی و شرکتهای دانشبنیان
ـ فرهنگسازی و ارتقای استانداردهای کیفیت، ایمنی، حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و حفاظت از محیط زیست
ـ ارتقای سطح گزارشگیری و گزارشدهی
امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن شرکت در انجام مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.»
حکم «فرخ علیخانی» به این شرح است:
«نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم بهعنوان مدیر برنامهریزی تلفیقی منصوب میشوید، با عنایت به نقش و اهمیت این مدیریت در راهبری برنامههای شرکت، موارد زیر مورد تأکید است:
ـ اعمال مدیریت و راهبری بهینه منابع هیدروکربوری و نظارت بر عملکرد شرکتهای تابع در این خصوص
ـ اتخاذ تدابیر مناسب بهمنظور برنامهریزی نگهداشت توان تولید، بازسازی تأسیسات فرسوده و نیز توسعه میادین به ویژه میادین مشترک
ـ تعریف و ایجاد برنامههای بهبود و ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت ملی نفت ایران و ارتباط سازنده با سازمان برنامه و بودجه برای اخذ مصوبات در این خصوص
ـ تهیه آمار و ذخایر سالیانه منابع هیدروکربوری و تدوین برنامههای سالیانه، پنجساله و بیستساله تولید نفت، گاز و مایعات گازی با هماهنگی شرکتهای تابع
ـ نظارت بر تدوین برنامههای اکتشافی نفت و گاز
ـ اتخاذ تدابیر لازم بهمنظور ایجاد موازنه مناسب بین محصولات تولیدی نفت و گاز و نیازهای صادرات و پالایشگاهها
ـ تخصیص بهینه منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بر اساس اولویتها در چارچوب طرحهای میدان محور
ـ تلفیق طرحها، ساماندهی و تسریع در فرآیند تصویب طرحها و پروژههای شرکت و نظارت بر عملکرد شرکتها در اجرای آنها و ایجاد سامانههای پایش و کنترل بدین منظور
ـ جذب و بهکارگیری نیروهای متخصص، شایسته و با استعداد در ردههای مختلف سازمانی
امید آنکه با اتکا به الطاف پروردگار متعال در اجرای مأموریتهای محوله و شرح وظایف سازمانی آن مدیریت موفق باشید. از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی در نیل به اهداف ترسیم شده را خواستارم.»
حکم «مرتضی فولادی» به این شرح است:
«نظر به تعهد، تخصص و توانمندیهای ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب میشوید. اهم وظایف و مسئولیتهای جنابعالی عبارتند از:
ـ برنامهریزی و اتخاذ راهکارهای لازم بهمنظور افزایش راندمان حفاری و کاهش زمانهای انتظار
ـ اتخاذ تدابیر لازم بهمنظور تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد
ـ بهرهگیری از مدیران و متخصصان جوان برای ارتقای شاخصهای عملکردی شرکت
ـ بهکارگیری روشهای نوین مدیریت برای بهبود فرآیندها چابکسازی شرکت و کاهش قیمت تمامشده پروژهها
ـ تعامل هرچه بیشتر با شرکتهای تابع شرکت ملی نفت ایران بهمنظور بهبود اجرای پروژههای حفاری
ـ بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای پیادهسازی مبانی حاکمیت شرکتی بهمنظور تدوین و تبیین راهبردهای مدیریتی در شرکت
ـ استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان بهخصوص دانشگاهها بهمنظور بهکارگیری روشهای نوین حفاری
ـ حمایت از ساخت داخل و ارتقای هر چه بیشتر بومیسازی در صنعت حفاری کشور
ـ ضرورت توجه به اچاسئی در راستای دستورعملهای مدون و الزامات پدافند غیرعامل بهویژه ارتقای هرچه بیشتر ضریب ایمنی دستگاههای حفاری با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی مربوطه
ـ تدوین و پیشنهاد راهبردهای مورد نیاز در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن شرکت، در انجام مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.»