پخش زنده
امروز: -
۶۵ گروه گشت مشترک از بازرسان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، علوم پزشکی و اتاق اصناف بر بازار کالاهای اساسی نظارت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت؛ بر اساس مصوبه کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان، تیمهای گشت مشترک با توجه به افزایش قیمتها در کالاهایی نظیر نظیر گوشت قرمز، مرغ، برنج، حبوبات بر چگونگی توزیع آن و وضعیت انبارهای کالای اساسی نظارت میکنند.
سعید نوراللهی افزود: برای ساماندهی قیمت میوه و رعایت قیمت گذاریهای هفتگی، ۱۵ تیم گشت مشترک به صورت روزانه بر میدان میوه و تره بار مرکزی اراک نظارت میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: علاوه بر کالاهای اساسی و میوه، بازرسان گشتهای مشترک بر شرکتهای پخش کالا و دارو نظارت میکنند.