به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی در نشست مشترک با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت:کار ارزشمندی که کانون انجام می‌دهد نیازمند تحول اساسی است؛ چرا که امروز مهارت، نیاز جدی کودکان است و کشور‌های پیشرفته توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند، اما ما در کشور کمتر به آن پرداخته‌ایم.

وی با اشاره به نقش مهارت‌آموزی در اشتغال آینده اظهار کرد: جرقه اشتغال باید از کودکی زده شود. نمی‌توان نیروی کار را در ۲۰ سالگی تربیت کرد. آموزش مهارت باید از سنین پایین آغاز شود و کانون می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای با بیان ظرفیت‌های مراکز آموزشی این مجموعه در اهواز و شهرستان‌ها اادامه داد: «آمادگی داریم فضای اشتراکی با کانون ایجاد کنیم و دوره‌های مهارتی ویژه کودکان و نوجوانان را در کارگاه‌های تخصصی مانند الکترونیک، جوشکاری، تراشکاری، چوب، لوله‌کشی صنعتی، صنایع دستی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی برگزار کنیم.

ملایی هزاروندی همچنین پیشنهاد ایجاد «نخستین مرکز خلاقیت، پرورش و مهارت‌آموزی کودکان» را به‌صورت مشترک مطرح کرد و افزود: می‌توان در یکی از مناطق محروم اهواز، این مرکز را به‌عنوان پایلوت ملی راه‌اندازی کرد.

وی با اشاره به مسابقات ملی مهارت و ظرفیت حضور افراد زیر ۲۱ سال در این رقابت‌ها گفت: کودکان و نوجوانان تحت پوشش کانون می‌توانند با هدایت صحیح در آینده به‌عنوان نمایندگان استان در مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.

در پایان این نشست، دو طرف بر تدوین تفاهم‌نامه همکاری مشترک، معرفی نمایندگان تخصصی برای آغاز فرآیند اجرایی وبازدید از کارگاه‌های آموزشی مراکز اهوازتوافق کردند.