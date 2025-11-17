پخش زنده
سردار رادان با اشاره به امحای ۲۰ تن مواد مخدر غیرقابل استحصال، گفت: اگر این حجم مواد وارد چرخه میشد، با آمار بسیار بیشتری از معتادان مواجه میشدیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در مراسم امحای ۲۰ تن انواع مواد مخدر غیرقابل استحصال، با تأکید بر اینکه موضوع مواد مخدر از اساسیترین مسائل کشور است، اظهار کرد: اگر بخواهیم این موضوع را یک مسئله کلان و مسئلهمحور تلقی کنیم، باید بپذیریم که تمامی ابعاد آن (از ورود، ترانزیت و خردهفروشی گرفته تا مصرف و در نهایت ظهور و بروز اجتماعی معتادان، بهویژه معتادان متجاهر) به یک مسئله ملی تبدیل شده است. این موضوع نهتنها برای پلیس، بلکه برای دولت، مجلس و قوه قضاییه یک مطالبه جدی و عمومی است و مردم در فضای حقیقی و مجازی حساسیت بالایی نسبت به آن دارند.
فرمانده کل انتظامی ادامه داد: باید از جنبه افکار عمومی، قانونگذاری، فرایندهای اجرایی و نظامات مدیریتی به این موضوع بهعنوان یک مسئله بزرگ کشور نگاه شود. بزرگی این مسئله در حوزه مبارزه نیز کاملاً مشهود است؛ بهگونهای که پلیس جمهوری اسلامی ایران تاکنون نزدیک به ۴ هزار شهید در راه مقابله با این پدیده شوم تقدیم کرده است. بسیاری از شهدای حاضر در این مراسم نیز از خانواده بزرگ شهدای مبارزه با مواد مخدر هستند و این خود نشاندهنده عمق و دشواری این میدان است.
رادان گفت: بر همین اساس، تمام تلاش ما در این عرصه بر چند محور اساسی متمرکز شده است. نخستین محور، مبارزه بیامان با عرضهکنندگان مواد مخدر است؛ چراکه اگرچه ممکن است صدها تن انواع مواد کشف و ضبط شود، اما آنچه برای مردم اهمیت دارد، "حس امنیت" و وضعیتی است که در خیابانها، میادین و معابر مشاهده میکنند. در سالهایی حتی با بیش از ۱۰۰ تن کشفیات نیز این حس در جامعه تقویت نشد، زیرا مردم همچنان در کف خیابان با صحنههای آزاردهنده مواجه بودند.
وی تأکید کرد: محور دوم، پاکسازی معابر از جلوههای زشت و ناهنجار مرتبط با مصرف مواد است. روزگاری در محلههایی مانند هرندی و شوش، وضعیت بهگونهای بود که مردم به دلیل مشاهده گسترده معتادان متجاهر، احساس ناامنی و نارضایتی شدید داشتند و حتی برخی خانوادهها تصمیم به ترک محله گرفته بودند. مواجهه مردم با صحنه حضور معتادان در پیادهروها، کوچهها و حتی پشت درِ منازلشان، در شأن پایتخت وامالقرای جهان اسلام نبود و مدیریت این وضع یکی از اولویتهای جدی پلیس شد.
فرمانده کل انتظامی اضافه کرد: محور سوم، مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و باندهای فعال در حوزه ورود و ترانزیت مواد مخدر است. مقابله با شبکههای اصلی و ریشهای، یکی از سیاستهای قطعی پلیس بوده و با قدرت پیگیری میشود.
رادان تأکید کرد: پلیس با تمام توان در میدان است و مبارزه با قاچاق، توزیع و ناهنجاریهای ناشی از مواد مخدر با قدرت و استمرار ادامه خواهد داشت تا مردم نتیجه این تلاشها را در امنیت و آرامش زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حجم گسترده کشفیات موادمخدر اظهار کرد: سالن محل نگهداری مواد مخدر کشفشده گنجایش ۵۰۰ تن انواع مواد را دارد و این میزان، تنها بخشی از مواد مخدری است که قرار بود به صورت ترانزیتی یا از طریق نشت در داخل کشور توزیع شود.
وی تأکید کرد: اگر این میزان وارد چرخه قاچاق، خردهفروشی و مصرف میشد، امروز با آمار بهمراتب بیشتری از معتادان و فروشندگان مواد روبهرو بودیم.
رادان خاطرنشان کرد: چرخه سالانه حدود ۵۰۰ تن مواد مخدر، یکی از حوزههای بسیار مهم و تعیینکننده است که تمام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و مبارزاتی پلیس برای مقابله با آن به کار گرفته میشود. ما در سال گذشته دهها درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر داشتیم و طی این درگیریها، بالغ بر ۲۱ نفر از قاچاقچیان به هلاکت رسیدند و تعداد قابل توجهی نیز دستگیر و تحویل قانون شدند تا به مجازات برسند.
وی تهران بزرگ را یکی از لبههای اصلی مقابله با مواد مخدر توصیف کرد و گفت: پایتخت به دلیل جایگاه سیاسی و اجتماعی خود، محور مهمی در نظام جمهوری اسلامی است و پلیس علاوه بر وظایف سنگینی که در مرزها دارد، در تهران نیز مأموریتهای گستردهای در حوزه برخورد با معتادان متجاهر و شبکههای توزیع بر عهده گرفته است.
فرمانده کل انتظامی ادامه داد: در حوزه معتادان متجاهر تلاش شده چرخه تکراریِ حضور در کمپهای ترک اعتیاد، بازگشت دوباره به مصرف و ورود مجدد به خیابانها کاهش یابد. امروز بیشتر کمپهای کشور دیگر فقط مراکز ترک اعتیاد نیستند، بلکه به کارگاههای حرفهآموزی تبدیل شدهاند.
وی افزود: دعوت میکنم همه عزیزان روزی را برنامهریزی کنند و از کارگاههای تخصصیِ کمپ سروش بازدید کنند. در این مرکز، معتادان متجاهر در بخشهای مختلف مشغول حرفهآموزی هستند، محصول تولید میکنند و حتی پلیس خریدار محصولات آنهاست.