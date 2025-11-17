به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان : استاندار در این جلسه گفت: سفر رئیس‌جمهور به استان، فرصتی ارزشمند برای طرح مسائل کلیدی و پیگیری پروژه‌های توسعه‌ای است.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: ما با هم‌افزایی نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهیم کرد تا دستاوردهای این سفر به شکل ملموس در زندگی مردم استان نمایان شود.

استاندار تاکید کرد: هدف ما این است که این سفر نقطه عطفی در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی باشد.

نمایندگان گلستان نیز ضمن طرح اولویت‌ها و مطالبات مردم، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری از فرصت این سفر تأکید کردند.