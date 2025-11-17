شهید صفی صمغآبادی پس از ۴۰ سال به خانه بر می گردد
پس از چهار دهه چشمانتظاری، پیکر شهید اکبر صفی صمغآبادی امروز در زادگاهش آبیک تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ پیکر مطهر شهید اکبر صفی صمغآبادی، پس از چهار دهه چشمانتظاری خانواده و شناسایی از طریق آزمایشهای DNA، امروز در زادگاهش آبیک تشییع و به خاک سپرده میشود.
صبح امروز جمعی از فرماندهان و مسئولان از جمله فرماندهان قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی، مدیرکل بنیاد شهید استان، مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس و فرمانده پادگان آبیک با حضور در منزل خانواده، این خبر مسرتبخش را به آنان اعلام و ادای احترام کردند.
مراسم رسمی استقبال از پیکر شهدا امروز ساعت ۱۴ در ورودی شهر آبیک برگزار میشود.
این شهید والامقام که در سال ۱۳۵۹ به ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست و پس از گذراندن دوره دانشگاه افسری با درجه ستوان دومی به جبهههای عملیاتی اعزام شد، در سال ۱۳۶۳ به شهادت رسید.
پیکر او سالها به عنوان شهید جاویدالاثر باقی مانده بود و در سال ۱۳۸۲ در تبریز به عنوان شهید گمنام دفن شد. اکنون با شناسایی قطعی، انتظار طولانی خانواده، بهویژه فرزندش، پایان یافته است.