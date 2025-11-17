

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس نامه سازمان توسعه تجارت، هشت ردیف کالایی جدید به فهرست کالا‌های مشمول ترخیص ۹۰ درصدی اضافه شد.

این اقدام با استناد به نامه شماره ۵۸۲۳۴۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره ۵۷۷۶۸۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت انجام شده است. طبق این اسناد، فهرست جدید تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذی‌صلاح، یعنی اول آذر ۱۴۰۴، معتبر خواهد بود.

هدف از این تصمیم، تسهیل روند واردات و تسریع فرآیند تأمین کالا‌ها عنوان شده است. کالا‌های مذکور که جزئیات آنها در جدول پیوست بخشنامه آمده، مشمول ترخیص ۹۰ درصدی با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.

بر اساس اعلام وزارت صمت، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی است و گمرکات کشور موظف به اجرای دقیق مفاد ابلاغی هستند.