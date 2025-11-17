عرضه ۶۰ اثر ایرانی به ۲۱ زبان زنده دنیا
مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در غرفهای تخصصی نمایشگاه اجلاس بینالمللی ایرانشناسی، ۶۰ اثر ترجمه شده به ۲۱ زبان زنده دنیا را در معرض دید پژوهشگران و مهمانان خارجی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۲۴ آبانماه میزبان «اجلاس بینالمللی ایرانشناسی» بود؛ رویدادی که با حضور بیش از ۵۰ ایرانشناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه از ۲۲ کشور جهان برگزار شد و به یکی از گستردهترین گردهماییهای حوزه مطالعات ایرانشناسی در سالهای اخیر تبدیل شد. این رویداد همچنان در شهرهای تهران و شیراز ادامه دارد.
در بخش جانبی این رویداد، مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی غرفهای تخصصی برپا کرد و مجموعهای بالغ بر ۶۰ اثر ترجمه شده به ۲۱ زبان زنده دنیا را در حوزه ایرانشناسی، اندیشه و فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی در معرض دید پژوهشگران و مهمانان خارجی قرار داد.
غرفه مرکز ترجمه با استقبال میهمانان مواجه شد و بسیاری از ایرانشناسان، ضمن بازدید از آثار، درباره مسیرهای همکاری در حوزه ترجمه، برنامههای نشر بینالمللی و امکان تبادل تجربیات علمی با مرکز گفتوگو کردند.