پخش زنده
امروز: -
بیمار مرگ مغزی، به شش نیازمند عضو جان دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هزار و هفتصد و شصتمین مورد اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با ایثار خانواده اهداکننده مرگمغزی، شادروان زهراسادات حسینی، انجام شد.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: این بیمار ۴۴ ساله از بیمارستان شهدا قائن به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه معرفی شد و در بیمارستان منتصریه تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت.
او با قدردانی از این اقدام انساندوستانه گفت: کلیههای زندهیاد حسینی در بیمارستان منتصریه به یک آقای ۳۷ ساله ساکن تربتحیدریه و یک خانم ۶۱ ساله ساکن چناران پیوند شد و به آنان زندگی دوباره بخشید.
وی افزود: کبد این بانوی ایثارگر نیز در بیمارستان منتصریه به آقای ۳۱ ساله ساکن درگز که از نارسایی شدید کبدی رنج میبرد، پیوند شد.
به گفته او، قرنیههای مرحومه برای انجام پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد و بخشی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران دچار سوختگی در بیمارستان امام رضا (ع)، انتقال یافت.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن گرامیداشت یاد و نام این اهداکننده عزیز، از خانواده محترم وی که با تصمیمی انساندوستانه موجب نجات جان چند بیمار شدند، قدردانی میکند.