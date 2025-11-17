به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ موتورسواری و اتومبیل رانی، انجمن ورزش‌های رزمی، ورزش‌های جانبازان و توانیابان، انجمن‌های ورزشی و سوارکاری از جمله هیات‌های ورزشی هستند که فرایند ثبت نام مجمع انتخاباتی آنها آغاز شده است.

براساس فراخوان ثبت نام نامزد‌های تصدی ریاست هیأت‌های ورزشی، داوطلبانی که تمایل دارند مسئولیت انجمن ورزش‌های رزمی، هیات سوارکاری، موتورسواری و اتومبیل رانی، هیات ورزش‌های جانبازان و توان یابان و انجمن‌های ورزشی خراسان شمالی را عهده‌دار شوند می‌توانند تا پایان ساعت اداری روز اول آذر، به معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی مراجعه کنند.