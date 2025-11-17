به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری تا پایان ۲۴ آبان، بیش از ۸۸ هزار و ۲۵۰ تُن انواع کود کشاورزی برای استان همدان تأمین شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۴۱ درصدی در تأمین و توزیع کود کشاورزی در این استان است.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته تنها ۶۲هزار و ۷۵۰ تُن کود در استان تأمین شده بود، افزود: تأمین این حجم از کود کشاورزی در سال‌جاری با هماهنگی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، همکاری پتروشیمی‌ها، مبادی توزیع و همچنین ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده است.

الیاسی در ادامه با اشاره به اینکه تغذیه گیاهی یکی از راه‌های مقابله با تنش‌های محیطی همچون کم‌آبی بوده و این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای کیفیت محصولات زراعی و باغی و پایداری تولید کشاورزی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از مقدار ۸۸ هزار و ۲۵۰ تُن کود‌های پایه یارانه‌ای تأمین‌شده برای استان در سال‌جاری، ۷۶ هزار و ۵۰۰ تُن کود ازت، ۵۱۰۰ تُن کود فسفات و ۶۶۵۰ تُن کود پتاس بوده است.

این مقام مسئول بیان کرد: طبق سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و براساس برنامه توزیع ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان، در مجموع ۸۵ هزار تُن کود در اختیار کشاورزان قرار گرفته و ۳۲۵۰ تُن نیز در انبار‌ها ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه تمامی حواله‌های توزیع کود به‌صورت الکترونیکی صادر شده تا فرآیند تخصیص با شفافیت کامل و نظارت دقیق انجام گیرد، گفت: این اقدام علاوه بر جلوگیری از تخلفات احتمالی، زمینه‌ساز دسترسی عادلانه کشاورزان به نهاده‌های مورد نیاز است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأکید کرد: افزایش ۴۱ درصدی توزیع کود نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مؤثر میان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تولیدکنندگان داخلی و پتروشیمی‌های کشور است.

وی با بیان اینکه در شرایط حساس فعلی، این اقدامات نقش مهمی در حفظ پایداری تولید و تحقق امنیت غذایی ایفا می‌کند، تصریح کرد: استان همدان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی کشور، با بهره‌گیری از نهاده‌های متنوع و توزیع هدفمند آنها، گام‌های مؤثری در راستای ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان برداشته است، استمرار این روند می‌تواند نقش استان را در تأمین امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت کند.