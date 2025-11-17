سومین نشان کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان توسط مسعود رستگار و در وزن به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم مسابقات جودو به دست آمد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان با کسب سومین نشان برای کاروان ایران همراه بود که همچون ۲ مدال دیگر در جودو و اینبار توسط مسعود رستگار به دست آمد.

این ملی پوش وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو ناشنوایان ایران امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) نتیجه اولین مبارزه خود را برابر نماینده قزاقستان واگذار کرد، اما در دومین مبارزه خود حریف مغولستانی را شکست داد.

رستگار سومین مبارزه خود را برابر نماینده ازبکستان برگزار کرد و با کسب پیروزی موفق به کسب مدال برنز وزن ۱۰۰+ کیلوگرم مسابقات جودو بازی‌های المپیک ناشنوایان شد.

با احتساب این مدال، مجموع مدال‌های کاروان ایران در این بازی‌ها به ۳ رسید.

تیم ملی جودو ناشنوایان پیش از این توسط علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم و حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم صاحب ۲ مدال برنز شده بود ضمن اینکه امیر محمد دفتری در وزن ۷۳- کیلوگرم، علی شیح در وزن ۶۰- کیلوگرم و فرید عساکره در وزن ۱۰۰- کیلوگرم هم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند.