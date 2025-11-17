یک واحد مطب دندانپزشکی غیر مجاز به همراه لابراتوار پروتز دندان به دلیل نداشتن پروانه و فعالیت افراد غیرمجاز پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیر شبکه بهداشت و درمان فردیس از شناسایی و پلمب یک واحد مطب دندانپزشکی و لابراتوار پروتز دندان و دندانپزشکی و دندانسازی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد. پانته آ عینی افزود: در پی رسیدگی به شکایت و دریافت گزارش مردمی توسط واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردیس یک واحد مطب دندانپزشکی غیر مجاز به همراه لابراتوار پروتز دندان به دلیل نداشتن پروانه و فعالیت افراد غیرمجاز و مطب دندانپزشکی و دندانسازی غیرمجاز به دلیل مداخله در امور دندانپزشکی و دندانسازی توسط افراد فاقد مجوزهای قانونی توسط بازرسان نظارت بر درمان این شبکه و با دستور قضایی پلمب شد.
پلمب مطب دندانپزشکی غیر مجاز در فردیس پلمب مطب دندانپزشکی غیر مجاز در فردیس پلمب مطب دندانپزشکی غیر مجاز در فردیس پلمب مطب دندانپزشکی غیر مجاز در فردیس