سازههای آبخیزداری در سطح ۹۴۲ هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی تاکنون احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در این سطح، ۲ هزار و ۴۰۰ سازه آبخیزداری احداث شده است که حجم عملیات آبخیزداری در این منطقه ۸۵ میلیون متر مکعب است.
نصرآبادی افزود: طرحهای آبخیزداری علاوه بر حفظ منابع آب، به کشاورزان استان برای کاهش خسارات سیلاب و خشکسالیها و تولید محصولات کشاورزی کمک میکند.
وی با بیان اینکه هر هکتار عملیات آبخیزداری در استان ۹ تن خاک از فرسایش محافظت میکند، افزود: همچنین ۶ تن رسوب کنترل و ۵۳۰ متر مکعب آب در هر هکتار استحصال میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: تکمیل طرحهای موجود و احداث طرحهای جدید نیازمند هشت هزار میلیارد تومان اعتباراست.
وی در خصوص مزایای اجرای طرحهای آبخیزداری گفت: پیش از آغاز این طرحها، روانآبها در مدت زمانی کوتاه به هدر میرفت و خسارتهای زیادی به بخش کشاورزی وارد میکرد، اما با ایجاد این سازهها آبخیزداری، شرایط تغییر کرده و خسارات به حداقل رسیده است.