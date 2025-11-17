مهلا سمیعی در رقابت‌های تیراندازی تپانچه ۱۰ متر به نشان برنز دست یافت و نخستین دختر مدال آور کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان شد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های تیراندازی بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) مهلا سمیعی در تپانچه ۱۰ متر به نشان برنز دست یافت.

این تیرانداز ملی پوش ناشنوا بعد از اینکه مرحله مقدماتی را با امتیاز ۵۵۶.۱۰ و راهیابی به جمع ۸ نفر برتر و نهایی به پایان رساند، حضور در فینال را با کسب مدال برنز تمام کرد. سمیعی این مدال را با ثبت امتیاز ۲۱۵.۵ به دست آورد.

فینال رقابت‌های تیراندازی تپانچه ۱۰ متر زنان بازی‌های المپیک با حضور ۲ ملی پوش ایران برگزار شد. مبینا عامل نژاد دیگر نماینده ایران در این مرحله بود که با امتیاز ۱۳۲.۵ در جایگاه هفتم ایستاد و اینگونه به کار خود پایان داد.

نشان برنز مهلا سمیعی اولین مدال دختران کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان و چهارمین مدال این کاروان به حساب می‌آید.

پیش از این در جودو علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم، حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم و مسعود رستگار در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شده بودند.