در مراسمی و با حضور جمعی از مسئولان ،آیین تحلیف هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون قضایی دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه اعضای هیات منصفه برای دو سال انتخاب می‌شوند گفت: این افراد شامل افراد نخبه جامعه هستند که برای سمت هیات منصفه‌ای در صورت وجود شکایتی انتخاب می‌شوند تا عدالت رعایت شود.

محمدرضا رحمتی با اشاره به اینکه این هیات ۱۴ نفر هستند افزود: در استان مرکزی شرایط خوبی داریم و در دوسال گذشته شکایتی از اصحاب رسانه نداشتیم و این افراد بر طبق قانون هر دو سل یکبار تعیین و سوگند خورده و حکم می‌گیرند.

در این مراسم اعضای هیات منصفه سوگندخوردند تا بدون هر گرایش سیاسی و کارشناسانه اظهار نظر نمایند.