نماینده تربت‌حیدریه در رقابت‌های ملی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان کشور، نشان طلای کشتی پهلوانی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امیرمحمد شفاهی، ورزشکار بااخلاق و مدافع عنوان قهرمانی کشور، توانست برای دومین سال پیاپی بر سکوی نخست این مسابقات بایستد و بار دیگر عنوان قهرمانی را برای خراسان رضوی به ارمغان بیاورد.

شفاهی، نماینده تربت‌حیدریه و عضو تیم کشتی پهلوانی خراسان رضوی، در دیدار نهایی با غلبه بر حریف قدرتمند کردستانی خود، مدال طلا را بر گردن آویخت.

همچنین ورزشکاران استان‌های اردبیل و سمنان به‌طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.

مسابقات ملی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان کشور با حضور ۴۲۷ ورزشکار از ۲۸ استان در هفت رده وزنی و در دو بخش «ورزش‌های زورخانه‌ای» و «کشتی پهلوانی» در مدت دو روز در سالن رضازاده اردبیل برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم کشتی پهلوانی خراسان رضوی پس از تیم‌های خراسان جنوبی و تهران، به مقام سوم تیمی کشور دست یافت.