فرماندار اردبیل گفت: در بحث کیفیت نان شهرستان نظارت کامل از مزرعه تا سفره مردم باید بطور مستمر در طول سال انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه تخصصی بررسی کیفیت آرد و نانکه با حضور مدیران کل و کارشناسان ادارات مرتبط برگزار شد، افزود: برای کنترل و نظارت بر کیفیت نان باید دو مرحله از اقدامات یعنی بررسی کیفیت گندم تا آرد استحصال شده و بررسی کیفیت پخت نان انجام شود تا شاهد نان باکیفیت در سفره مردم باشیم.
وی گفت: در بحث کیفیت آرد استحصالی تدوین شیوه نامه جدید امتیاز بندی کارخانجات پس از جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی در حال تکمیل بوده و سعی بر این است تا کیفیت همه کارخانجات تولید آرد در یک میزان قابل قبول و استاندارد به دست نانوایان و در نهایت بصورت نان با کیفیت در سفره مردم مشاهده شود.
فرزاد قلندری گفت : علاوه بر ساماندهی اساسی در حوزه کیفیت آرد کارخانجات شهرستان، در بخش بعدی، مهارت آموزی نانوایان به منظور ارتقاء کیفیت نان مدنظر بوده و باتدوین شیوه نامه های نظارت و کنترل کیفیت نان که توسط فرمانداری اردبیل در حال تدوین است، این برنامه نیز بزودی عملیاتی خواهد شد.
وی از راه اندازی کارگاه های بازآموزی مهارت برای نانوایان خبر داده و افزود؛ پس از چندسال بلاتکلیفی با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان، این کارگاه ها بزودی راه اندازی شده و نانوایان مکلف به بازآموزی مهارت پخت نان خواهند بود تا در نهایت بتوانیم رضایت همگانی را در بحث کیفیت نان بدست آوریم.
فرماندار اردبیل به استفاده از تمام ظرفیت ها و نظرات کارشناسان متخصص و کننده کار تاکید کرده و از ادارات مرتبط خواست تا در جهت کسب رضایت مردم شهرستان بر کیفیت نان پخت شده نظارت مستمر داشته باشند