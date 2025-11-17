به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه تخصصی بررسی کیفیت آرد و نانکه با حضور مدیران کل و کارشناسان ادارات مرتبط برگزار شد، افزود: برای کنترل و نظارت بر کیفیت نان باید دو مرحله از اقدامات یعنی بررسی کیفیت گندم تا آرد استحصال شده و بررسی کیفیت پخت نان انجام شود تا شاهد نان باکیفیت در سفره مردم باشیم.

وی گفت: در بحث کیفیت آرد استحصالی تدوین شیوه نامه جدید امتیاز بندی کارخانجات پس از جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی در حال تکمیل بوده و سعی بر این است تا کیفیت همه کارخانجات تولید آرد در یک میزان قابل قبول و استاندارد به دست نانوایان و در نهایت بصورت نان با کیفیت در سفره مردم مشاهده شود.

فرزاد قلندری گفت : علاوه بر ساماندهی اساسی در حوزه کیفیت آرد کارخانجات شهرستان، در بخش بعدی، مهارت آموزی نانوایان به منظور ارتقاء کیفیت نان مدنظر بوده و باتدوین شیوه نامه های نظارت و کنترل کیفیت نان که توسط فرمانداری اردبیل در حال تدوین است، این برنامه نیز بزودی عملیاتی خواهد شد.

وی از راه اندازی کارگاه های بازآموزی مهارت برای نانوایان خبر داده و افزود؛ پس از چندسال بلاتکلیفی با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان، این کارگاه ها بزودی راه اندازی شده و نانوایان مکلف به بازآموزی مهارت پخت نان خواهند بود تا در نهایت بتوانیم رضایت همگانی را در بحث کیفیت نان بدست آوریم.

فرماندار اردبیل به استفاده از تمام ظرفیت ها و نظرات کارشناسان متخصص و کننده کار تاکید کرده و از ادارات مرتبط خواست تا در جهت کسب رضایت مردم شهرستان بر کیفیت نان پخت شده نظارت مستمر داشته باشند