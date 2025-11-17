پخش زنده
مهار آتش در جنگلهای صخرهای الیت چالوس با ۱۴ گروه زمینی و دو بالگرد در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در بازدید از منطقه آتش سوزی چالوس گفت: به محض وقوع آتش سوزی در عرصههای جنگلی روستای الیت مرزن آباد چالوس ۱۴ گروه زمینی شامل نیروهای حفاطت منابع طبیعی و محیطزیست، نیروهای مردمی، موتور سواران به منطقه اعزام شدند.
حسینعلی محمدی افزود: این گروهها از دیروز به همراه تجهیزات کامل در محل حادثه در حال فعالیت هستند تا از گسترش دامنه نفوذ آتش جلوگیری کنند.
او با بیان اینکه منطقهای که دچار آتش سوزی شده با شیب ۶۰ درجه و بسیار سخت گذر و صخرهای است، ادامه داد: ۳ فروند بالگرد به منطقه اعزام شد که دو بالگرد در حال اطفای حریق هستند و یک بالگرد نیز در آشیانه حضور دارد تا در موقع ضروری پرواز کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: حدود ۷ تا ۸ هکتار از منطقه جنگلی الیت مرزن آباد چالوس دچار آتش سوزی شده است و امیدواریم تا اواخر امروز آتش خاموش شود.
آتش برای سومین بار در طول دو هفته اخیر در محدودهای از جنگل صخرهای و بسیار سخت گذر حوالی روستای الیت مرزن آباد و در منطقه دراکینگ شعله ور شد.