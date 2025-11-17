وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با تمجید از نقش تمدنی کوچ و جایگاه الهام‌بخش زنان عشایر تاکید کرد: هیچ بحرانی قادر نیست حرکت دانش بومی و همکاری فرهنگی منطقه را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجلاس بین‌المللی «توسعه مهارت‌های کارآفرینی زنان عشایر حامل میراث فرهنگی ناملموس» امروز با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از نمایندگان کشور‌های منطقه در تهران آغاز به کار کرد.

سیدرضا صالحی‌امیری در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس ، بر اهمیت تاریخی و تمدنی کوچ و نقش تعیین‌کننده زنان عشایر تاکید کرد و گفت: این اجلاس، بیانیه‌ای منطقه‌ای برای شناخت جایگاه بی‌بدیل زنان عشایر و نقش تمدنی کوچ در سرزمین‌هایی است که هزاران سال میراث خود را بر دوش جابه‌جا کرده‌اند و حکمت آن را در عمق تاریخ نگاه داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه کوچ عشایر یکی از اصیل‌ترین و زیباترین جلوه‌های فرهنگی ایران است، افزود: زنان عشایر مادرانی خردمند و تاب‌آورند که همزمان مسئولیت‌های گوناگون را بر دوش دارند و امنیت، استمرار و انسجام خانواده عشایری را تضمین می‌کنند. چادر‌های عشایری، نماد زیست‌جهان ایرانی و تصویری کم‌نظیر از پایداری فرهنگی است که کمتر به آن توجه شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح جایگاه «مرکز منطقه‌ای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس تهران» گفت : این اجلاس محصول رسالت یکی از هشت مرکز ممتاز تحت نظارت یونسکو است؛ مرکزی که مسئولیت راهبردی اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ را در پهنه ۲۴ کشور بر عهده دارد و امروز یکی از کانون‌های فعال اندیشه، ظرفیت‌سازی و توسعه دیپلماسی فرهنگی در منطقه محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری با تاکید بر پویایی و تاب‌آوری میراث‌فرهنگی ناملموس افزود : این حضور گسترده حکایت از آن دارد که دانش بومی متوقف نمی‌شود، میراث ناملموس تسلیم بحران نمی‌ شود و همکاری منطقه‌ای با هیچ تهدیدی خاموش نمی‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی کارنامه این اجلاس را حاصل یک سال و نیم تلاش فکری، تبادل تجربه و مشارکت علمی کشور‌ها دانست و گفت : این رویداد نقطه آغاز شکل‌گیری شبکه‌ای منطقه‌ای برای توانمندسازی زنان عشایر و پاسداری از دانش‌های بومی است. شبکه‌ای که می‌تواند به‌طور مستقیم بر حکمرانی فرهنگی، اقتصاد معیشتی پایدار، تاب‌آوری جوامع بومی، مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت دیپلماسی فرهنگی اثر بگذارد.

صالحی‌امیری ، اجلاس بین‌المللی «توسعه مهارت‌های کارآفرینی زنان عشایر حامل میراث فرهنگی ناملموس» را آغاز مسیری مشترک و آینده‌ساز توصیف کرد و گفت: نتایج این گفت‌و‌گو‌ها باید به برنامه‌های عملیاتی و شبکه‌سازی میان حاملان دانش تبدیل شود. آینده منطقه ما زمانی تضمین می‌شود که فرهنگ را نه عنصری تزئینی ، بلکه ستون اصلی توسعه، صلح و حکمرانی فرهنگی بدانیم،.