به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان مدیر این طرح گفت: این درمانگاه با هدف کاهش مشکلات درمانی مردم دامغان و خدمات دهی پزشکی بیشتر ، در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع در ۵ طبقه، شامل سوییت پزشکان، دندانپزشکی، ویزیت پزشکان فوق تخصص، داروخانه، اورژانس و بخش‌های مختلف درمانی در حال ساخت است.

جندالله گفت: این طرح تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته و برای ساخت آن نیز ۲۰ میلیارد تومان با همت حاج ولی عباسیان خیر نیک اندیش دامغانی هزینه شده است.

وی گفت : برای تکمیل این درمانگه تخصصی ۳۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.