به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، جشن کتاب در منطقه عشایری آبید بویر شهرستان اندیکا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول مرکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اندیکا گفت: با هدف آشنایی با فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ایجاد شور و نشاط میان کودکان و نوجوانان برنامههای شاد و کتاب محور در منطقه عشایری آبید بویر اجرا شد.
زهره بادره افزود: در اجرای این مراسم برنامههایی از جمله مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و قصه برگزار شد که در آن کودکان و نوجوانان با رنگها داستانهای خودشان را تعریف کردند.
وی ادامه داد: همچنین در این مراسم ۲۵ بسته لوازمالتحریر به شرکت کنندگان با هدف تشویق آنها در مسیر یادگیری و مطالعه اهدا شد.