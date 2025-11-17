معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصاد گفت: اگر آب بخش کشاورزی به صورت تحویل حجمی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، کشاورزان می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری، به‌ویژه در زمینه الگوی کشت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما target="_blank">، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصاد گفت: اگر آب بخش کشاورزی براساس تکلیف قانونی وزارت نیرو، به‌صورت تحویل حجمی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، میزان آب تخصیص‌یافته به کشاورزان دقیق مشخص می‌شود و کشاورزان نیز می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری، به‌ویژه در زمینه الگوی کشت، داشته باشند.