به گزارش خبرگزاری صدا و سیما target="_blank">، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصاد گفت: اگر آب بخش کشاورزی براساس تکلیف قانونی وزارت نیرو، بهصورت تحویل حجمی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، میزان آب تخصیصیافته به کشاورزان دقیق مشخص میشود و کشاورزان نیز میتوانند برنامهریزی بهتری، بهویژه در زمینه الگوی کشت، داشته باشند.