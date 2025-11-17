رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد اعلام کرد که اقدامات لازم برای بازسازی و تبدیل کاروان‌سرای تاریخی «کوخ کورته‌ک» به یک استراحتگاه مناسب برای کوهنوردان در حال انجام است.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، واحد جولایی افزود: این پروژه شامل مطالعه و طراحی دوباره بنا است و در این مسیر، «بهنام پدارم» از دانشگاه هنر اصفهان به‌عنوان ناظر علمی و «سونیا اکبری» از دانشگاه اصفهان نیز در تهیه طرح همکاری دارند.

او افزود: اجرای طرح احیا علاوه بر حفظ این اثر تاریخی، موجب افزایش توجه کوهنوردان و گردشگران به اهمیت نگهداری و حفاظت از آن خواهد شد.

جولایی با اشاره به اینکه این کاروان‌سرا پس از سال‌ها فراموشی دوباره مورد توجه قرار گرفته است، گفت: تاکنون بیش از یک میلیارد ریال برای تثبیت سازه، بازسازی گنبد و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده هزینه شده است.

وی تأکید کرد: این بنا همچنان به اعتبارات بیشتری نیاز دارد تا از فرسایش بخش‌های بیرونی آن جلوگیری شود و با پیگیری‌های انجام‌شده، در فهرست طرح‌های اولویت‌دار مرمتی اداره کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی مهاباد حفظ و احیای آثار تاریخی را بخشی مهم از هویت فرهنگی منطقه دانست و گفت: مرمت کاروان‌سرا باید به‌گونه‌ای انجام شود که اصالت و معماری آن حفظ گردد.

او در پایان از خیران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی دعوت کرد برای تأمین هزینه‌های موردنیاز بازسازی این بنای ارزشمند مشارکت کنند.