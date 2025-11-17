به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاونت امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال و سازمان‌های مردم نهاد تا ۳۰ آبان می‌توانند به آدرس الکترونیکی به نشانی www.javanplus.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

علی بابایی افزود: به منظور شناسایی، حمایت و تقویت ظرفیت‌های خلاق جوانان در عرصه رسانه‌های نوین «اولین جشنواره تولید رسانه دیجیتال برای ایران جوان» با محوریت تولید آثار فاخر و اثرگذار برگزار می‌شود.