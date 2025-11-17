پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: تراکنش کارتهای سوخت اضطراری در جایگاههای عرضه سوخت فرآوردههای نفتی منطقه اهواز روند کاهشی پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون بیان کرد: طبق اطلاع رسانیها و فرهنگ سازیهای اخیر به شهروندان و هم استانیهای عزیز در جهت استفاده از، کارت سوخت شخصی و همچنین با توجه به بررسیهای انجامشده در آمار دریافتی از سامانه هوشمند سوخت طی یک ماه اخیر، میزان تراکنش ثبتشده با کارتهای سوخت آزاد و غیرشخصی در جایگاههای عرضه سوخت منطقه اهواز از ۵۶ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافت.
وی در ادامه ضمن تاکید بر تقویت و اجرای طرحهای نظارتی و فرهنگ سازی در بین عموم و جایگاههای عرضه سوخت زیر پوشش منطقه افزود: انتظار میرود با این اقدامات و بهروزرسانی زیرساختهای سامانه هوشمند سوخت، شاهد کاهش چشمگیر میزان تراکنش کارتهای آزاد عمده جایگاهها و نواحی تحت پوشش منطقه اهواز باشیم.
ایدون اظهار داشت: برنامههای تکمیلی برای کنترل دقیقتر تراکنشها در دستور کار قرار گرفته، که میتواند اثر گذاری پایدارتری در شبکه توزیع سوخت ایجاد کند.