بانوی دونده خراسان رضوی به‌عنوان نماینده ایران در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی، امشب ۲۶ آبان به مصاف رقیبان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، «مهلا محروقی»، رکورددار و قهرمان پرتاب دیسک کشورمان و یکی از امید‌های اصلی دوومیدانی ایران در بخش بانوان، نخستین عضو تیم ملی است که در این رقابت‌ها وارد میدان خواهد شد.

مسابقه پرتاب دیسک بانوان از ساعت ۲۰:۴۰ به وقت تهران، در ورزشگاه فیصل بن فهد عربستان آغاز می‌شود.

هیات دوومیدانی خراسان رضوی با آرزوی موفقیت برای این بانوی پرافتخار، امیدوار است مهلا محروقی نماینده شایسته‌ای برای دوومیدانی کشور و خراسان رضوی باشد.