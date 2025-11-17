اداره کل آموزش و پرورش استان قم اعلام کرد: تمامی مدارس استان در روز‌های سه شنبه و چهار شنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این اطلاعیه آمده است این اقدام در راستای حفظ و صیانت از سلامت دانش آموزان و شکستن زنجیره انتقال بیماری صورت می‌گیرد، بنابراین فعالیت آموزشی تمام مقاطع تحصیلی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه (۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴) به صورت غیرحضوری خواهد بود.

مدیران مدارس هم ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ کنند تا برای پاسخگویی و رسیدگی به امور آموزشی پرورشی و اداری، تعدادی از کادر مدیریت مدرسه در واحد آموزشی حاضر باشند.