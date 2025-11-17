۱۴ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به باغ ویلا تغییر کاربری داده شده بود آزادسازی و تخریب شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ جانشین انتظامی استان از رفع تصرف و آزاد سازی ۱۴ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال در شهرستان محمودآباد، خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و در جهت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۱۱۵ قطعه ساخت و ساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، استخر، آلاچیق و بنا‌های غیرمجاز با دستور مقام قضائی تخریب و ۱۴ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در محمودآباد آزادسازی شد.

سرهنگ صمد کلاگر افزود: در این عملیات که مسئولان اداره جهاد کشاورزی و نمایندگان امور اراضی در کنار ماموران انتظامی شهرستان محمودآباد حضور داشتند با حکم مرجع قضائی ۱۴ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی به باغ ویلا و چهار دیواری تغییر کاربری داده شده بود، آزادسازی و تخریب شد.

او، ارزش زمین‌های رها سازی شده در این عملیات را بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و از تشکیل پرونده برای ۱۱ نفر از سودجویان که اقدام به احداث ساختمان و دیوارکشی در زمین‌های مذکور کرده بودند خبر داد.

سرهنگ کلاگر با بیان اینکه هرگونه تصرف و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد بود، به شهروندان توصیه کرد: قبل از هرگونه اقدام عمرانی نسبت به استعلام وضعیت ملک و نوع کاربری از ادارات مربوطه اقدام کنند.