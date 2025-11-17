پخش زنده
جشنواره سیوپنجم تئاتر استان یزد با رقابت ۱۷ اثر منتخب در دو بخش صحنهای و خیابانی در یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: در این دوره از جشنواره، ۴۶ اثر نمایشی از نقاط مختلف استان برای حضور ثبتنام کردند که پس از ارزیابی و بازبینی اولیه، ۳۳ نمایش به مرحله دوم راه یافتند.
دانشی افزود: در نهایت، از میان این آثار، ۱۰ نمایش صحنهای و ۷ نمایش خیابانی برای رقابت در بخشهای اصلی جشنواره انتخاب شدند.
وی افزود: یکی از ویژگیهای بارز جشنواره امسال، حضور فعال شهرستانها در کنار مرکز استان است. از ۱۷ اثر راهیافته، تعدادی قابل توجه از آثار متعلق به گروههای نمایشی شهرهای مختلف شهرستانهای استان هستند که تلاش و انگیزه آنها قابل ستایش است. این ترکیب گسترده، شور و همدلی تازهای را در فضای تئاتر استان ایجاد کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد یزد گفت: نمایشهای منتخب در چند سالن نمایشی استان و متناسب با ظرفیت هر گروه اجرا خواهند شد و شهروندان یزدی میتوانند با تهیه بلیت از سامانه یزدگیشه از اجراهای جشنواره دیدن کنند.