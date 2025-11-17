پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: تسریع در روند اعطای تسهیلات تولیدی و اشتغالزا در اولویت برنامههای اقتصادی استان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی دوشنبه در نشست کمیته تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرحهای معرفیشده اظهار داشت: تسریع در روند اعطای تسهیلات تولیدی و اشتغالزا در اولویت برنامه های اقتصادی استان قرار دارد و بانکهای عامل موظف هستند پروندهها را با سرعت بیشتری بررسی کنند.
وی افزود: در سفر رئیس جمهور به خوزستان اعتباری معادل ۱۱.۵ همت برای راهاندازی طرحهای اشتغالزا در استان تخصیص یافت و باید این تسهیلات بهگونهای هدایت شود که در کوتاهترین زمان، منجر به فعالسازی واحدهای راکد و ایجاد اشتغال پایدار شود.
کاظمنسب الباجی با اشاره به نحوه اولویتبندی طرحها ادامه داد: طرحهای آماده افتتاح با پیشرفت فیزیکی بالا، در اولویت بررسی قرار دارند که پس از طی مراحل کارشناسی و تایید کارگروه برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بانکها تاکید و تصریح کرد: همه دستگاهها موظف هستند همکاری لازم را داشته باشند تا روند راه اندازی طرح ها، با سرعت پیش برود.