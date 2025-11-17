پخش زنده
نمایندگان بسکتبال خراسان رضوی در مرحله دوم لیگ نوجوانان کشور خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرحله دوم لیگ نوجوانان بسکتبال کشور، این هفته با درخشش چشمگیر تیمهای خراسان رضوی در رده دختران و پسران همراه بود و نمایندگان استان با عملکردی قابلتحسین، موفق به صعود به مرحله سوم رقابتها شدند.
در بخش پسران، آویژه با دو برد ارزشمند برابر شکلی تهران و علوب آمل، با اقتدار بهعنوان سرگروه راهی مرحله بعد شد.
همچنین بیمکث مشهد با غلبه بر بیرجند و پیروزی شیرین مقابل میزبان گنبد، عنوان سرگروهی گروه خود را کسب کرد.
در همین رده، تیم ذوالفقار مشهد نیز با ارائه بازیهای منسجم در گروه G و کسب نتایج مطلوب برابر گلنور و آذربایجان شرقی، بهعنوان تیم دوم جواز حضور در مرحله سوم را بهدست آورد.
در بخش دختران نیز تیم وکیلی نیشابور با سه پیروزی پیاپی برابر جوهرآوان بجنورد، رکسانا گرگان و جهش بابل، یکی از مقتدرترین صعودهای این مرحله را رقم زد و بهعنوان سرگروه وارد دور بعد شد.