طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتیِ کشور در استان اردبیل هم، مانند بسیاری از مناطقِ کشور، با چالش‌هایی روبه‌روست؛ در بسته مثبت جوان، مهم‌ترین موانع اجرای این طرح بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» چند سالی‌ است به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتیِ کشور در حال اجراست.

اجرای این قانون در استان ما هم، مانند بسیاری از مناطقِ کشور، با چالش‌هایی روبه‌روست؛ از محدودیت‌های اقتصادی گرفته تا مشکلات فرهنگی.

