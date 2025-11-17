پهلو گرفتن سومین کشتی گندم در بندر امیرآباد
سومین محموله گندم کیفی خارجی از طریق بندر امیرآباد وارد مازندران شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران، با اشاره به ورود سومین محموله گندم کیفی خارجی به استان، این اقدام را گامی مؤثر در تقویت ذخایر راهبردی غلات مازندران اعلام کردو گفت: هماکنون سومین کشتی از مجوز ۳۰ هزار تنی واردات گندم کیفی، با وزن قریب به ۴ هزارتن در بندر امیرآباد پهلو گرفته است.
مهدی یونسی افزود: برنامه ریزی لازم جهت عملیات تخلیه و انتقال آن به سیلوی دولتی نکا و ورود به چرخه مصرف استان صورت گرفته است.
او با بیان اینکه این روند با دقت، سرعت و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی در حال انجام است، ادامه داد: طی هفتههای اخیر هماهنگی میان دستگاههای اجرای ذیربط در خصوص واردات کالای اساسی افزایش یافته است.
استاندار مازندرانگفت: با ورود این محموله، مجموع گندم کیفی خارجی واردشده به مازندران به ۱۵ هزار تن رسیده است و این روند نقش مهمی در تثبیت تأمین گندم و همچنین افزایش کیفیت آرد استان دارد.
مقام عالی دولت در مازندران از همکاری و همراهی شرکت بازرگانی دولتی ایران بهعنوان مرجع تأمین راهبردی گندم کشور و همچنین اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران قدردانی کرد و گفت: هماهنگی مجموعه بازرگانی دولتی ایران با دستگاههای استانی زمینهای فراهم کرده تا بدون وقفه روند ورود و انتقال محمولهها دنبال شود و ذخایر استان در شرایط اطمینانبخش قرار گیرد.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه ورود محمولههای بعدی نیز طبق برنامه در روزهای آینده ادامه خواهد داشت، افزود: تقویت امنیت غذایی و پایدارسازی زنجیره تأمین، از سیاستهای اصلی استان است و ما با جدیت این مسیر را تا جذب محمولههای بیشتری از گندم کیفی و افزایش سطح ذخایر راهبردی استان ادامه خواهیم داد.