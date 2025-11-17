به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای سلامت مادران باردار،در یک‌ونیم سال گذشته خدمات سونوگرافی برای مادران کم‌بضاعت ارجاع شده از قرارگاه جوانی جمعیت د بیمارستان شهید بهشتی کاشان به ‌صورت رایگان انجام شده است.

سید وحید ذبیحی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد تصمیم‌های درمانی بر پایه یافته‌های تصویربرداری است، افزود: پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های تصویربرداری، امکان مشاهده دقیق ساختار و عملکرد اندام‌های داخلی را فراهم می کند و نقش مؤثری در تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر بیماری‌ها دارد.

وی با اشاره به اهمیت حیاتی سونوگرافی در دوران بارداری ادامه داد: غربالگری‌های دوران بارداری از جمله سونوگرافی میزان مایع پشت گردن جنین((NT در هفته‌های دوازدهم و سیزدهم و سونوگرافی وضعیت رشد اندام‌ها و اعضای بدن جنین (آنومالی) در هفته‌های هفدهم و هجدهم از ابزارهای مؤثر در تشخیص اختلالات کروموزومی و پایش سلامت جنین هستند.

ذبیحی گفت: همچنین در چند ماه اخیر مادران نیازمند به هیستروسالپنگوگرافی( عکس رنگی رحم) در فرآیند درمان ناباروری، پس از معرفی به بخش رادیولوژی مراکز درمان ناباروری ، با مراجعه سرپایی و بدون نیاز به بستری از این امکانات بهره مند شدند.

هیستروسالپنگوگرافی روشی تصویربرداری با تزریق ماده حاجب است که برای بررسی باز بودن لوله‌های رحمی و ارزیابی حفره رحم انجام می‌شود و یکی از مراحل مهم در ارزیابی اولیه علل ناباروری و اقدامی درمانی در درمان چسبندگی‌های رحمی و لوله‌های رحم به شمار می‌رود.