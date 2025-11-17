پخش زنده
در آیینی کتابخانه آموزشگاه نوایی شهر دولت آباد شهرستان برخوار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش برخوار گفت:همزمان با هفته کتاب وکتابخوانی، این کتابخانه با همکاری خانواده مرحوم نوایی و مشارکت ۱۰۰ درصدی دانش آموزان در پویش نذر کتاب و اهدای ۴۵۰ جلد کتاب به آموزشگاه راه اندازی شد.
حسین یزدی افزود: این کتابخانه در یکی از راهروهای مدرسه با هزینهای افزون بر ۲۰۰ میلیون ریال ساخته و تجهیز شده است.
وی گفت: پویش نذر کتاب از ابتدای هفته کتاب آغاز شده و تا پایان هفته در مدارس شهرستان برخوار ادامه دارد و تاکنون بیش از دو هزار جلد کتاب به مدارس اهدا شده است.