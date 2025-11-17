به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان بهبهان دریک عملیات مشترک و همکاری وتلاش مامورین ایست وبازرسی خیرآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی از عبور یک محموله مواد مخدر از این شهرستان به مقصد دیگر نقاط استان مطلع و به سرعت در محور اصلی این شهرستان مستقر شدند.

وی افزود: ماموران هنگام گشت زنی و پایش محسوس و نامحسوس تردد‌های این محور یک دستگاه خودرو ساینا با هماهنگی مقام قضایی واخذ حکم قضایی متوقف کردند.

سرهنگ سیلاوی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو مذکور ۲۱ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که بطور ماهرانه درقسمت‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود کشف و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.