هشدار هواشناسی بوشهر مبنی بر وزش باد شدید
هواشناسی بوشهر با اعلام وضعیت سطح نارنجی، نسبتبه وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی هشدار داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، با وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی از اوایل امشب تا روز پنجشنبه، سواحل و فراساحل استان مواج پیشبینی میشود. در این مدت وزش باد و خیزش گرد و خاک پدیدهی غالب در سطح استان خواهد بود.
وی افزود: سرعت وزش باد در این بیشاز ۴۵ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در فراساحل گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
معاون پیشبینی هواشناسی بوشهر از صدور اعلام وضعیت سطح نارنجی خبر داد و نسبتبه اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین و خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر کاهش موقت دید افقی و کیفیت هوا هشدار داد.
وی تاکید کرد: اقدامات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی بر اساس شیوهنامههای پیشگیرانه ابلاغ شده اتخاذ شود.
راستگو آسمان استان را کمی ابری همراه با غبار محلی پیشبینی کرد و از کاهش نسبی دما خبر داد.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۱:۰۵، مد اول ساعت ۰۶:۲۰ جزر دوم ساعت ۱۱:۵۰ و مد دوم ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه خواهد بود.