به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس دانشگاه کوثر در نخستین یادواره شهدای دانشجو گفت: ابن یادواره با هدف آشنایی دانشجویان با فرهنگ شهادت و از خودگذشتگی و ایثار برگزار شد.

معین مقدس افزود: معرفی شهدا به‌عنوان الگو‌هایی از شجاعت، ایثار، تحصیل‌گرایی و تعهد راه را به دانشجویان نشان می‌دهد.

وی به شهید شاخص این یادواره اشاره کرد و گفت: شهید سید محسن کاظمی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک با ۲۳سال سن در راه دفاع از این آب و خاک جان خود را در این جنگ ۱۲روزه فدا کرد.

پدر و مادر این شهید بزرگوار در این مراسم حضور داشتند و از جوانان خواستند تا راه شهدا را با پیروی مردن از ولایت فقیه ادامه دهند.