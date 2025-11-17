پخش زنده
نخستین یادواره شهدای دانشجو در دانشگاه کوثر بجنورد با هدف آشنایی دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و از خودگذشتگی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس دانشگاه کوثر در نخستین یادواره شهدای دانشجو گفت: ابن یادواره با هدف آشنایی دانشجویان با فرهنگ شهادت و از خودگذشتگی و ایثار برگزار شد.
معین مقدس افزود: معرفی شهدا بهعنوان الگوهایی از شجاعت، ایثار، تحصیلگرایی و تعهد راه را به دانشجویان نشان میدهد.
وی به شهید شاخص این یادواره اشاره کرد و گفت: شهید سید محسن کاظمی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک با ۲۳سال سن در راه دفاع از این آب و خاک جان خود را در این جنگ ۱۲روزه فدا کرد.
پدر و مادر این شهید بزرگوار در این مراسم حضور داشتند و از جوانان خواستند تا راه شهدا را با پیروی مردن از ولایت فقیه ادامه دهند.