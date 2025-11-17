پخش زنده
امروز: -
مراسم آغاز رسمی طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان لرستان صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان استان در دبستان شهید اکبر نمازی ناحیه دو خرمآباد برگزار شد.
سید عیسی سهرابی با بیان اینکه شیر تغذیه سالم برای دانش اموزان است افزود : در مرحله اول با همکاری شرکت شیر پگاه لرستان ۱۰۰ تن شیر بین آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق توزیع شده است که لازم است مدیران مدارس تدابیر ویژه برای نگهداری پاکت های شیر بیاندیشند و از توزیع یک دفعه ای بین دانش آموزان پرهیز کنند .
وی اظهار کرد : لرستان امروز در ردیف استانهای پیشگام در توزیع شیر قرار گرفته و این طرح با نظم و هماهنگی قابل تقدیری آغاز شده است.
فرزاد محمدی معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان هم در حاشیه این مراسم گفت : کیفیت شیر پگاه در مرکز استان تأیید شده است، اگر احیاناً در نقطهای اشکالی مشاهده شود، مدیران مدارس باید سریعاً اطلاع دهند تا محصول تعویض شود و از انتشار مسائل حاشیهای و غیرمستند در فضای مجازی باید پرهیز کرد.