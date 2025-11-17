سید عیسی سهرابی با بیان اینکه شیر تغذیه سالم برای دانش اموزان است افزود : در مرحله اول با همکاری شرکت شیر پگاه لرستان ۱۰۰ تن شیر بین آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق توزیع شده است که لازم است مدیران مدارس تدابیر ویژه برای نگهداری پاکت های شیر بیاندیشند و از توزیع یک دفعه ای بین دانش آموزان پرهیز کنند .

وی اظهار کرد : لرستان امروز در ردیف استان‌های پیشگام در توزیع شیر قرار گرفته و این طرح با نظم و هماهنگی قابل تقدیری آغاز شده است.

فرزاد محمدی معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان هم در حاشیه این مراسم گفت : کیفیت شیر پگاه در مرکز استان تأیید شده است، اگر احیاناً در نقطه‌ای اشکالی مشاهده شود، مدیران مدارس باید سریعاً اطلاع دهند تا محصول تعویض شود و از انتشار مسائل حاشیه‌ای و غیرمستند در فضای مجازی باید پرهیز کرد.